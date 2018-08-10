Irak’ın incileri evine dönüyor
ABD’nin Irak’ı 2003 yılında işgal etmesinin ardından yasadışı şekilde ülkeden çıkarılan çok sayıda tarihi eser 15 yıl sonra Irak’a iade ediliyor.
İngiliz polisinin Mayıs 2003’te ele geçirdiği tarihi eserler arasında Sümer döneminden kalma 4 bin 200 yıllık kilden koni ve boğa kafası şeklindeki bir mermer de bulunuyor.
Londra’daki Irak Büyükelçiliği tarihi eserleri Bağdat’a götürmek üzere dün teslim aldı.
Sümer döneminden kalma 4 bin 200 yıllık eserlere paha biçilemiyor.
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