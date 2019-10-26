Irak yine toz duman
Bu ayın başında yaygın şiddet olaylarına sahne olan Irak’ta göstericiler, yoksulluk ve yolsuzluğu protesto için dün başkent Bağdat başta olmak üzere sokağa çıktı. Polisin müdahalesinde 30 kişi öldü.
IRAKLILAR dün başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Sabah saatlerinde başlayan gösterilerde şiddet olayları yaşandı. Güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı’nda ve çeşitli bölgelerde toplanan göstericilere sert müdahalesi sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi, 200’den fazla kişi yaralandı. İHA haber ajansı Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü yakınında bulunan bir Türk lokantasının göstericiler tarafından basılarak ateşe verildiğini bildirdi. Göstericiler ayrıca Samava kentinde Şii Hikma hareketi ile Şii Asaib Ehl el-Hak milis gücünün ofislerini yaktı. Nasıriye kentinde de göstericiler, belediye binasını bastı. Gösterilere Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Ulusal Hikmet lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan Haydar el-İbadi’den destek geldi.
SİSTANİ’DEN KAOS UYARISI
Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti. Irak’ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı kentler, 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Olayların ardından hükümet bir reform paketi açıklamıştı.
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