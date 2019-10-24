Irak Savunma Bakanı: ‘Suriye’den gelen ABD güçleri bir ayda gidecek’
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şammari ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Amerikan AP haber ajansına konuşan Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a çekilen ABD askerlerinin ‘transit geçiş yapmakta’ olduğunu ve dört hafta içinde Irak’ı terk edeceklerini söyledi. Irak Savunma Bakanı Şammari, Esper’in Bağdat’tan gelen davet üzerine Irak’ta olduğunu kaydetti.
‘GÖTÜRECEK UÇAKLAR GELDİ’
Iraklı bakan, dünkü görüşmelerde iki tarafın Suriye’den gelen Amerikalı askerlerin Irak’tan transit geçtiği, Kuveyt, Katar veya ABD’ye ‘dört haftayı aşmayan’ bir takvim içinde gitmeleri yönünde anlaştıklarını belirtti. Irak ordusu önceki gün yaptığı açıklamada, Suriye’den çekilen ABD askerlerinin Irak’ta kalma izni olmadığını duyurmuştu. ABD’nin Irak’ta konuşlu 5 bin askeri bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle