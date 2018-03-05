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    Irak Saddam ve Baas yöneticilerinin mülklerine el koyuyor

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Irak, 2003'e kadar ülkeyi yöneten devrik diktatör Saddam Hüseyin, çok sayıda eski Baas yöneticisi ve ailelerine ait mülklere el konulması talebinde bulundu.

    Irak hükümeti, mülklerine el konulmasını istediği eski Baas yöneticileri ile eş ve çocuklarına ait isim listesini paylaştı.

    Ölen, idam edilen ve hâlâ tutuklu bulunan kişilerin de bulunduğu listede öne çıkan bazı isimler şöyle:

    Kürtler tarafından “Kimyasal Ali” olarak bilinen Saddam Hüseyin’in kuzeni Ali Hasan el-Mecid (2010 yılında idam edildi)

    Saddam’ın üvey abisi Berzan İbrahim Hasan el-Tirkiti (2007’de idam edildi)

    Eski Irak cumhurbaşkanı yardımcısı Teha Yasin Ramazan (2007’de idam edildi)

    Abid Mahit Mahmud (2012’de idam edildi)

    Eski dışişleri bakanı Tarık Aziz. (2015’te öldü).

    Etiketler: son dakika , haberler
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