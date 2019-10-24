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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.10.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Irak polisi 'kırmızı alarm'da

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Irak polisi 'kırmızı alarm'da

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yarın düzenlenmesi planlanan gösterilerden dolayı tüm emniyet teşkilatına "kırmızı alarm" talimatı verdi.

Bakanlık Sözcüsü Halid Mihanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığa bağlı tüm güvenlik güçlerimiz, yarınki gösterilerden dolayı vatandaşların güvenliğinin sağlanması, özel ve kamu mallarının korunması için kırmızı alarm durumuna geçti." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan Rejimi Koruma Gücü'nün de gösterilerde güvenliği sağlayacağını aktaran Mihanna, "Geçen gösterilerde yapılan hataların tekrarlanmaması için herkes barış ve istikrara önem veriyor. Vatandaşlarımıza da rutin hayatlarına devam etmeleri çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN HALKA HİTAP EDECEK

Bu arada yarınki gösteriler öncesi Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bugün halka hitap etmesi bekleniyor.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, yaptığı basın açıklamasında, Başbakan'ın konuşmasında kabine revizyonu, işsizlere aylık maaş verilmesi ve devlet yetkililerinin maaşlarının düşürülmesi gibi yeni reformların yer alacağını belirtti.

Iraklılar başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek için yarın yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

1 HAFTA SÜREN GÖSTERİLERDE 157 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bağdat ile güneydeki bazı kentler, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Gösterilerde kullanılan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor iki gün önce kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, ülkedeki en üst makamların göstericilere karşı "gerçek mermi" kullanılması yönünde bir talimatı bulunmadığı ifade edilmekle birlikte, "Göstericilere karşı gerçek ve ölümcül sonuçlara neden olabilecek mermilerle aşırı güç kullanıldı. Bazı yetkililerin göstericilere karşı güç kullanılması yönünde talimat verdiğine ilişkin ses kayıtları tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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