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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AA
04.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Irak ordusuna saldırı çok sayıda ölü var

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Irak ordusuna saldırı çok sayıda ölü var

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Irak ordusuna düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybederken, 17 asker de yaralandı.

Başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Tarmiye bölgesinde Irak ordusuna ait askeri devriyeye kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları saldırıda 4 askerin öldüğünü ve 17 askerin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı bir patlama sonrası silahlı grupların askerleri kurşuna dizmekle gerçekleştirdiğini kaydeden güvenlik kaynakları, saldırganların yakalanması için bölgede arama faaliyetlerinin başlatıldığını söyledi.

Saldırıda yaralanan askerler başkentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede nöbetçi doktorların bulunmaması ve yaralıların ameliyat salonu kapısı önünde bekletilmesi askerler tarafından cep telefonuyla çekildi.

Çekim yapan Iraklı asker yaralıların biri ölmek üzere olmasına rağmen hastanede doktorların bulunmamasına isyan ederek, Irak Sağlık Bakanlığına şikayette bulundu.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine vatandaşlar da tepki gösterdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında Irak’ın büyük bir bölümünü yaklaşık 3 yıl işgal ettikten sonra 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğunu söylüyor.

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