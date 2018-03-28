Irak ordusu yığınak yaptı! PKK paçavraları kaldırıldı
Irak ordusunun, Şengal'i ele geçirmesinin ardından, aralarında Şii Haşdi Şabi milis güçlerinin de bulunduğu kapsamlı bir askeri gücü Şengal bölgesinde gönderdiği aktarıldı.
Irak Genel Kurmay Başkanı Osman el-Ganimi Irak ordusunun Şengal'e girmesinin ardından buraya bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Osman el-Ganımi dün beraberindeki askeri heyetle Şengal’e geçerek 15’inci Kolordu ve Haşdi Ezidi güçlerini ziyaret etti.
Osman el-Ganımi, terör örgütü PKK’nin çekildiği tüm bölgelere Irak askerlerinin yerleşeceğini söyledi. Şengal’e yerleşen Irak ordu birlikleri sokaklarda asılan terör örgütü Abdullah Öcalan posterlerini kaldırarak yerine Irak bayrakları astı.
Şengal merkezine giren askerler, bazı kurumlarda asılı olan terör örgütü PKK ve YBŞ’yi simgeleyen bez parçalarıyla sembolleri indirdi.
PKK’lılar tarafından eğitildiği belirtilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişinin de tutuklandığı belirtildi. Irak ordusunun PKK ve YBŞ’ye ait kıyafetlerin giyilmesini de yasakladığı ifade edilirken, operasyonun yapıldığı bölgeye gazetecilerin alınmadığı kaydedildi.
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