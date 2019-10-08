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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Irak ordusu: Aşırı güç kullandık

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Irak ordusu: Aşırı güç kullandık

Protestolarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği Irak’ta ordu ilk kez olayları bastırmak için aşırı güç kullanıldığını itiraf etti. Soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Irak’ta 1 Ekim’den bu yana süren, yolsuzluk ve kötü ekonomik şartların protesto edildiği gösterilerde can kaybı 100’ü aşarken, dün ilk kez Irak ordusundan göstericilere karşı aşırı güç kullanıldığı itirafı geldi.

HAMANEY’DEN MESAJ

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı şu açıklamayı yaptı: “Angajman kuralları dışında aşırı güç kullanıldı ve bu yanlış fiilleri uygulayan komuta subaylarını sorumlu tutmaya başladık.” Ordudan gelen bu açıklama, önceki gece başkent Bağdat’ın Sadr semtinde toplanan göstericilere açılan ateş sonucu 15 kişinin öldürülmesini izliyor. Bu gelişmenin ardından Irak Savunma Bakanlığı, ordu güçlerinin Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Sadr bölgesinden çekilmeye başladığını ve yerine polis güçlerinin yerleşeceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeler olurken Irak’ın doğudaki komşusu İran’dan önemli açıklamalar geldi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, “İran ve Irak, kalpleri ve ruhları birbirine bağlanmış iki ulustur. Düşmanlar nifak tohumları ekmeye çalışıyor, ama başarısız oldular, komploları etkili olmayacak” dedi.

Öte yandan diplomasi trafiği de hızlandı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Irak Başbakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi, kendisini arayan Pompeo ile Irak’taki gösteriler ve son durumu ele aldı. Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin ülkedeki durumu kontrol altına aldığını ve hükümetin göstericilerin taleplerine cevap vermek için reform paketi sunduğunu belirtti.

Irak ordusu: Aşırı güç kullandık

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV BAĞDAT’TA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslar için dün Irak’a gitti. Lavrov’un gündeminde Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında son dönemde artan gerginlik vardı. Iraklı mevkidaşı Mohammed Ali al-Hakim ile görüşme sonrası kameraların önüne geçen Lavrov, “Moskova ve Bağdat’ın hedefinin gerginliği azaltmak olduğunu ve Körfez bölgesiyle ilgili inisiyatifleri öne sürme konusunda görüş birliğine sahip olduklarını” söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Al-Hakim de Lavrov ile Körfez’de gerilimi düşürme ve denizcilik hatlarının güvenliğini konuştuklarını kaydetti.

BİLGİ NOTU

Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

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