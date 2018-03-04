Irak Meclis Başkanı'ndan "Arap ülkelerine açılım" mesajı

Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hâlihazırda Kuveyt'i ziyaret eden Cuburi, Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

Bölgede yaşanan son gelişmeleri ele alan ikili, Irak'ta teröristlerden temizlenen alanlarda istikrarın sağlanması, imar çalışmalarının yapılabilmesi ve sığınmacıların evlerine dönebilmesi için Arapların ve uluslararası tarafların sarf ettiği çabaları görüştü.

Irak'ın, "Arap ülkelerine açılım ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde ilişkileri güçlendirme" konusunda istekli olduğunu ifade eden Cuburi, "Arap ülkeleriyle yeni bir sayfa açmayı, terör yüzünden zarar gören şehirlerimizin imarında kardeş ülkelerin rolü olmasını ve sığınmacıların kendi

bölgelerine dönmesi önündeki tüm engellerin kaldırılmasını umuyoruz." dedi.

Cuburi, Kuveyt'in Irak hükümeti ve halkına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Kuveyt Emiri Sabah da ülkesinin Irak'a destek veren sabit tutumunu hatırlatarak, terörle mücadelesinde de yanında durduğunu vurguladı. Sabah ayrıca, imar çalışmalarına katılma ve her türlü yardımı sunma konusunda istekli olduklarını kaydetti.

Kuveyt, 14 Şubat'ta, 70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluşun katıldığı "Irak'ın yeniden imarı" konferansına ev sahipliği yapmıştı.

Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ülkenin batı ve kuzey bölgelerinin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.