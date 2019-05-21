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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.05.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Irak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet gönderiyor

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Irak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet gönderiyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye yakında heyet göndereceklerini belirterek, tarafları sağ duyuya ve uluslararası standartlara uymaya çağırdı.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten etkilenebilen bir konumunda bulunduğunu ifade ederek, "Irak, ABD ile İran arasındaki anlaşma veya gerginlikten direkt etkilenebilen bir ülke. Bu gerginliğin azaltılması için Avrupa'daki önemli ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın bu konudaki vizyon ve görüşü bizimle aynı." dedi.

"ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye de yakında heyet göndereceğiz." diyen Abdulmehdi, "Tüm tarafları, sakin olmaya ve tehlikeden uzak durulması için uluslararası standartlara riayet etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, İran ile ABD arasında bir çatışma veya savaşı körükleyen Irak, İran, ABD ve İsrailli bazı tarafların bulunduğunu savunarak, "Bunların amacı bölgede ve ülkeler içinde ayrışma ile bölünmenin yaşanması." değerlendirmesinde bulundu.

ABD GÜÇLERİNİN IRAK'TAN ÇIKARILMASI

Abdulmehdi ayrıca ABD'nin Irak'taki güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclisteki bazı Şii grupların harekete geçebileceğine yönelik iddialara ilişkin, "mecliste siyasi grubu bulunan hiçbir yapının böyle bir çalışma içerisinde olmadığını" söylemekle yetindi.

Irak Başbakanı, İran ile ABD arasındaki krizde ülkesinin ara bulucu konumunda olmadığına işaret ederek, "Ara buluculuk büyük bir kavramdır. Şu ana kadar ara bulucu konumunda değiliz. Ancak Irak, kasırga ve krizin ortasındadır. Herhangi bir tarafa karşı diğer taraftan yana olma gibi bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretine de değinen Abdulmehdi, "Türkiye'de temel konuları ele aldık. Başta güvenlik olmak üzere ekonomi ve su meselesini değerlendirdik. Bu konularla ilgili gelişmeleri, kurulan komiteler aracılığıyla takip edeceğiz." diye konuştu. .

Abdulmehdi son olarak yarın Kuveyt'i ziyaret edeceği bilgisini verdi.

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