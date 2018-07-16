Irak kaynıyor
İşsizlik, yoksulluk ve kamu hizmetleri noksanlığı nedeniyle Irak’ın güneyindeki Basra’da başlayan ve başkente sıçrayan gösteriler sürüyor. Bağdat, sokak eylemlerini kontrol etmeye çalışıyor.
IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi petrol zengini olmasına rağmen yokluk ve yoksulluk çeken Basra’daki halk gösterilerinin ardından buraya 3 milyar dolarlık kaynak ayırma taahhüdünde bulundu. Ancak gösteriler önceki akşam ve dün de sürdü.
Basra’da yerel yönetim binasına girmek isteyen göstericilere polis ateş açtı. AA’ya göre eylemler sırasında iki kişi hayatını kaybetti. Göstericilerin taş atarak karşılık verdiği eylemde 19 da güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Siyasete nadiren karışan Şii lider Büyük Ayetullah Ali el-Sistani, eylemcilerle dayanışma açıklayarak bölge halkının çok az kamu hizmeti alabildiğine işaret etti. Göstericiler Basra’nın 4 km güneyinde bulunan Eni’s Zubair petrol sahasına giden yolu da tuttu. Ancak ham petrol çıkarılmasının gösterilerden etkilenmediği belirtildi.
İNTERNET KESİLDİ: Öte yandan Irak İletişim Bakanlığı’nca uygulanan internete erişim engeli de sürüyor. AA muhabirine konuşan İletişim Bakanlığı Sözcüsü Hazım Muhammed, internet erişiminin ülkenin güneyindeki Meysan kentinde altyapıya verilen zarardan kaynaklı olduğunu ileri sürdü.
KERKÜK’TEN ASKER: Cuma günü Necef’de bir grup, havalimanını basarak hava trafiğinin aksamasına neden olmuştu. İran’ın ardından Ürdün ve BAE de Necef’e seferleri askıya aldı. Dün akşam itibarıyla Necef Havalimanı uçuşlara açıldı. Baskında yaşanan zararın uçuşları engelleyecek boyutta olmadığı açıklandı. Kuveyt ile İbadi’nin Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı Kerkük bölgesinden ülkenin güneyine askeri birlikleri kaydırdığı da belirtiliyor.
BİLGİ NOTU
Irak’ta mayıs ayındaki seçimlerde Şii imam Mukteda el Sadr’ın bloğu birinci parti çıkmıştı. Sadr’ın muhalif Şii blokta yer alan Başbakan İbadi ile koalisyon pazarlıkları sürerken şaibe iddiaları nedeniyle oyların elle sayımına karar verilmişti.
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