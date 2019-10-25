Irak karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde yaşanan protestolarda çok sayıda ölü ve yaralı var.
Irak'ta en az 3 bin kişiden oluşan protestocu yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe vermişti.
Ashab-ül Ehlül Hak isimli Şii militan örgütün yerel ofisini basmak protestocuların üzerine ateş açılması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla da yaralı var.
Irak'ta çapında cuma günü farklı şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler gerçekleşiyor. Protestocular hükümetin istifasını ve yolsuzluklara son verilmesini talep ediyor.
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