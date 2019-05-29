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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
29.05.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Irak, ebeveynleri DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti

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Irak, ebeveynleri DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye'ye iade etti

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri DEAŞ'a katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve UNICEF temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'ye iade ettiklerini belirtti.

İade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu aktaran Bayraktar, bunların yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri suçlamasıyla yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını söyledi.

Bayraktar, iade sürecini yöneten Yüksek Yargı Konseyinin çocuklar uçağa binene kadar onlarla irtibatlı kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, bir süre önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya (Türkiye'ye) getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu çocukların Türkiye'deki aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğini aktaran Yıldız, "Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar." diye konuşmuştu.

Yıldız, kadınların Türkiye'ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söylemişti:

"Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil. Anlaşmadan da bağımsız olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını almak istiyoruz dedik."

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