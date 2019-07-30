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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.07.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Irak demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

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Irak demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmasının planlandığını duyurdu.

Irak Ulaştırma Bakanı Abdullah Laibi, Irak merkezli özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Irak Demiryolu Şirketi'nin faaliyet alanına ilişkin planlarını anlattı.

Şirketin yaşadığı krizlerden sonra iyileşme sürecine girdiğini söyleyen Laibi, bu bağlamda, Basra-Bağdat arası mesafenin 10 saatten 7 saate düştüğünü, Beyci rafinerisi ve Samarra'ya demir yolu hattı açıldığını, yakın zamanda da Musul ve Salahadin kentlerine hat çekmeyi planladıklarını ifade etti.

KONUYLA İLGİLİ AYRINTILI AÇIKLAMA YAPILMADI

Demir yolu hattının yurt dışına uzatılması konusunda da bilgi veren Laibi, Bakanlık olarak Türkiye ile Irak'ın ilerleyen dönemde demir yolu hattıyla birbirine bağlanmasını planladıklarını belirtti ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

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