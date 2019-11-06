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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.11.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Irak Başbakanı: Alternatif olmadan hükümetin feshi mümkün değil

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Irak Başbakanı: Alternatif olmadan hükümetin feshi mümkün değil

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümetin feshedilmesi için gösteri düzenleyen eylemcilerin tüm taleplerinin meşru olduğunu ancak hükümetin istifası halinde sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'taki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve eylemcilerin talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerinde gösteriler düzenleyen eylemcilerin "hükümetin feshedilmesi" talebinin meşru olduğunu söyleyen Abdulmehdi, "Ancak hızlı ve esnek bir alternatif olmadan bunun gerçekleştirilmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

Hükümetin feshedilmesi halinde ülkede meydana gelecek tehlikelere değinen Abdulmehdi, şöyle devam etti:

"Hükümetin istifası ülkedeki sorunların daha da derinleşmesi ve boşluğun meydana gelmesine yol açabilir. Geçici hükümetin yetkilerinin kısıtlı olması sebebiyle bütçe onaylanamaz ve istenilen reformlar gerçekleştirilemez."

Abdulmehdi, siyasi partilerin kendisine alternatif bir şahıs üzerinde anlaşmaya varması halinde ise görevini derhal bırakmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ülkedeki tüm gösterilerin barışçıl ve meşru olduğunu, eylemcilerin çağrılarına yasalar çerçevesinde cevap verileceğini söyleyen Irak Başbakanı, gösterilere gölge düşürmek isteyen, özel ve kamu mülküne saldıran provokatörlerin varlığından söz etti.

IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

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