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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:07,Son Güncelleme:/

Irak ABD'den istedi: Askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulsun

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Irak ABD'den istedi: Askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturulsun

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.

Irak meclisinin ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylamasının ardından, ABD'nin Iraklı yetkililere askerlerinin çekilmesine yönelik hazırlık yaptıklarını bildirdikleri iddia edilmişti.

ABD Savunma Bakanı Esper ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Irak'tan askerlerini çekme planları olmadığını söylemişti.

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