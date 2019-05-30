Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriIrak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti
GeriDünya Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti

Bağdat, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Türk ailelerin 188 çocuğunun Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Irak yargısı, iade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu kaydetti.

IRAK hükümeti, ebeveynleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini açıkladı. Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri DEAŞ’a katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’ye iade ettiklerini belirtti. İade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu aktaran Bayraktar, bunların yasadışı yollarla sınırı geçtikleri suçlamasıyla yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını söyledi. Bayraktar, iade sürecini yöneten Yüksek Yargı Konseyi’nin çocuklar uçağa binene kadar onlarla irtibatta kaldığını ifade etti.

CEZAİ EHLİYET YAŞI 9

İngiliz Reuters’ın haberine göre Irak’ta çocuklar, 9 yaşından itibaren işledikleri suçlardan mesul tutuluyor. 9 ila 18 yaş arası 185 civarında ailesi DEAŞ’lı olan çocuk birkaç aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Bağdat yönetimi bu durumdaki yaşı küçük çocukların kendi ülkelerine iade edilmesini istiyor. Ancak pek çok ülke, bu çocukları kabul etmek istemiyor.

‘HEDEFİMİZ GERİ GETİRMEK’

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da bir süre önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya (Türkiye’ye) getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir” ifadelerini kullanmıştı. Bu çocukların Türkiye’deki aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğini aktaran Yıldız, “Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar” diye konuşmuştu.

‘HÜKÜMLÜLER FARKLI’

Büyükelçi Yıldız, kadınların Türkiye’ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söylemişti: “Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil.”

Irak hükümetinin bu son kararı, geçen ay sonunda Tacikistan’a 84 çocuğun iadesini izliyor. Bundan önce de onlarca çocuk Rusya, Fransa ve Almanya’ya iade edilmişti.

İDAMA MAHKÛM EDİLEN FRANSIZLARIN SAYISI 7’YE ÇIKTI

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği bir Fransız vatandaşı daha terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle dün idam cezasına çarptırıldı. Fransa, Irak’ta DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla yargılanıp idam cezasına çarptırılan vatandaşlarının infaz edilmemesi için çalışacağını açıklamıştı. Böylece bu davadan Irak’ta idam cezasına çarptırılan Fransızların sayısı 7’ye çıktı.

Bu arada Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın ağır baskısına maruz kalan Ezidilerin temsilcileri, Alman hükümetine dava açma kararı aldı. Gerekçe olarak SDG’nin DEAŞ’la bağlantılı 61 Alman vatandaşını yargılanmak üzere Almanya’ya teslim etme önerisine Berlin hükümetinden olumlu yanıt gelmemesi gösterildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye'den 'AB'nin Türkiye ilerleme raporuna' ilk tepki
İsrail siyasetinde kritik saatlere girildi
Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması
Kiracısını ’tecavüzle’ tehdit etti