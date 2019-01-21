IRA’daki muhalifler patlamada şüpheli
Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde önceki gün yapılan bombalı saldırının İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun (IRA) muhalif unsurları tarafından gerçekleştirildiğinden şüphe ediliyor.
Kuzey İrlanda polisi, Londonderry’de önceki gece bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olayın bombalı saldırı olduğu ve olayda ölen ya da yararlanan olmadığı kaydedildi. Polisin, ihbar üzerine patlamadan önce bölgedeki otel ve diğer binaları tahliye ettiği ifade edildi. Saldırının, Kuzey İrlanda’ya barışı getiren Belfast Anlaşması’na muhalif IRA unsurları tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenildiği belirtildi.
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