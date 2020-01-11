İpleri koparan fotoğraf

Buna göre İngiliz Kraliyet Ailesi, İsveç Kraliyet Ailesi gibi küçülmeye gidecekti ve Kraliçe 2. Elizabeth, aileyi veliahtı Prens Charles, Prens William ve onun çocukları ile sınırlandıracaktı.

Diğer üyeler ise aileden çıkarılacak ve kendilerinden resmi görevlerde aileyi temsil etmeleri beklenmeyecekti. Bu durumu bilen Prens Harry ve Meghan Markle, herkesten önce davranarak kraliyet ailesinden çekildiklerini açıkladı. İngiliz basını Harry ile Meghan’ın ayrılık açıklamasının Kraliçe’yi hazırlıksız yakalamadığını ileri sürdü. Kraliçe’yi öfkelendiren Harry ile Markle’ın kararı değil, açıklamanın zamanlaması.

Meghan Markle’ın Kanada’daki evi.

ARCHIE’Yİ LONDRA’YA BİLE GETİRMEMİŞ

Kanada’da geçirdikleri Noel tatilinin ardından Londra’ya dönen Meghan Markle, üç gün sonra yeniden ülkeden ayrıldı.

Markle’ın, oğlu Archie’yi dadısıyla birlikte bıraktığı Kanada’ya geri döndüğü belirtiliyor.

Prens Harry, her ne kadar unvanından vazgeçtiyse de Prens Charles’ın fonundan yıllık 2 milyon sterlin (15 milyon TL) almaya devam edecek. Harry’nin ayrıca 10 yıl boyunca orduya hizmet ettiği için yıllık 450 bin sterlinlik maaşı da var.