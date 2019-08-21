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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İntihardan 2 gün önce vasiyetini hazırlamış

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İntihardan 2 gün önce vasiyetini hazırlamış

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı uluslararası insan kaçakçılığı yapmakla yargılanırken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’ın (66) ölümünden iki gün önce mirasını emanet hesaba bıraktığı ortaya çıktı.

Cezaevindeki hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getiren Epstein’ın otopsi raporunda intihar ile öldüğünün kesinleşmesi üzerine ünlü iş adamının malvarlığının kime kalacağı tartışılıyor. New York Post gazetesine göre Epstein, 56 milyon doları nakit olmak üzere geriye 577 milyon 672 bin dolar değerinde mal varlığı bıraktı. Epstein’ın özel bir adasının bulunduğu ABD’nin Virgin Adaları’ndaki mahkeme belgeleri geride kalan mirası ortaya koyarken, servetin kime kaldığı ise açıklık kazanmadı. Ancak, servetin Eptein’ın cinsel tacizine maruz kalmış mağdurelere dağıtılması yolunda çağrılar söz konusu.

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