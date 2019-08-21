İntihardan 2 gün önce vasiyetini hazırlamış
Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı uluslararası insan kaçakçılığı yapmakla yargılanırken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’ın (66) ölümünden iki gün önce mirasını emanet hesaba bıraktığı ortaya çıktı.
Cezaevindeki hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getiren Epstein’ın otopsi raporunda intihar ile öldüğünün kesinleşmesi üzerine ünlü iş adamının malvarlığının kime kalacağı tartışılıyor. New York Post gazetesine göre Epstein, 56 milyon doları nakit olmak üzere geriye 577 milyon 672 bin dolar değerinde mal varlığı bıraktı. Epstein’ın özel bir adasının bulunduğu ABD’nin Virgin Adaları’ndaki mahkeme belgeleri geride kalan mirası ortaya koyarken, servetin kime kaldığı ise açıklık kazanmadı. Ancak, servetin Eptein’ın cinsel tacizine maruz kalmış mağdurelere dağıtılması yolunda çağrılar söz konusu.
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