İntihar girişimi şehri karıştırdı... Kamyonlar seferber oldu
ABD'nin Detroit şehrinde bir adam intihar etme düşüncesiyle üstgeçide çıkınca 13 kamyon onu kurtarmak için yolun altına sıralandı.
ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Detroit şehrinde bir üstgeçitte intihar girişimi oldu. Michigan Eyalet polisi intihar etmeye kalkan adamı kurtarmak için önce bölgeyi trafiğe kapattı.
Ardından 13 kamyon yan yana üstgeçidin altındaki bölgeye park etti. Amaç intihar girişiminde bulunan adam atlarsa düşme mesafesini kısaltmaktı.
Neyse ki adam intihar etmedi ve ikna edildi. Sağlık kontrolü için Huntington Woods polisi tarafından Beaumont Hastanesi'ne götürüldü.
Yol bir süre sonra trafiğe tekrara açıldı.
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