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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
19.10.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Interpol'ün eski başkanının eşi: 'Hayatta olduğundan emin değilim'

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Interpol'ün eski başkanının eşi: 'Hayatta olduğundan emin değilim'

Çin’e ziyareti sırasında gözaltına alınan ardından istifa ettiği açıklanan Interpol Başkanı Meng Hongwei’nin eşi Grace Meng, eşinin güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ederek, “Hayatta olduğundan emin değilim” dedi.

Eylül ayının sonundan bu yana kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltı açıklamasından sonra Hongwei'nin istifa haberi gelmişti. Hongwei'nin eşi Grace Meng, hala gözaltında bulunan eşinin hayatından endişe ettiğini ifade ederek, “Sanırım bu siyasi bir işkence. Hayatta olduğundan emin değilim” ifadelerini kullandı.

Fransa'da konuşan Grace Meng, çocuklarının bakıcısına eşinin uzun sureli bir seyahat için yurtdışında olduğunu söylediğini aktararak, Çin'in muhaliflere karşı güç gösterisinde sınırlarının olmadığını dile getirdi. Kendisinin de Fransa'da hedef alındığını ifade eden Meng'in eşi, “Zalimler, iğrençler. Güçlü olmak zorundayım ve diğer başkanların eşlerinin çocuklarının bizim gibi olmasını istemiyorum” ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyası kapsamında bir milyondan fazla yetkilinin cezalandırıldığı ifade ediliyor. Ülkede Meng Hongwei'nin yanı sıra üst düzey yetkililer de gözaltında tutuluyor. Eski Devlet Güvenlik Bakanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin polüt büro daimi komitesi üyesi Zhou Yongkang rüşvet, görevi suistimal ve "ulusal sırları bilerek afişe etmek" iddialarından suçlu bulunarak 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilmişti.

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