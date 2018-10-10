Interpol Başkanı’nın eşi: Tehlikedeyim
Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Çin’de yolsuzluk soruşturması nedeniyle gözaltında olduğu açıklanan eski başkanı Meng Hongwei’nin eşi Grace Meng Amerikan yayın kuruluşu CNN’e konuştu.
Grace Meng hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Interpol’un merkezinin bulunduğu Fransa’nın Lyon kentinde CNN’e demeç veren Meng, kocasının ortadan kaybolmasının ardından bir yabancıdan tehdit telefonu aldığını ifade etti. Buna göre bu ‘yabancı’ ona iki ekibin onun peşinde olduğunu söylemiş. 7 yaşındaki ikiz erkek çocukları olduğunu söyleyen Grace Meng, onlar için de çok endişeli olduğunu kaydetti. Çocuklarına bir şey söylemediğini ve onları televizyondan uzak tuttuğunu belirten Grace Meng, belki ağlamasından bir şeyler fark etmiş olabileceklerini anlattı. Meng Hongwei Çin’e gittiğinde eşine whatsapp’tan yolladığı mesajda “bıçak” görseli göndermişti. Öte yandan Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang, Meng Hongwei’nin eşinin tehdit altında olduğuna dair raporlardan haberdar olmadıklarını söyledi.
‘TEMAS KURMALARI DOĞAL’
Lu, aynı zamanda Çin konsolosluk görevlilerinin Grace Meng ile temas kurmalarının doğal olduğunu da ifade etti. Interpol’den 5 Ekim’de yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi’nde önemli görevler üstlenen Meng’in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül’de Fransa’yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.
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