İnternetten F-16 kılavuzu satın aldı, ABD tarafından gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİnternetten F-16 kılavuzu satın aldı, ABD tarafından gözaltına alındı
GeriDünya İnternetten F-16 kılavuzu satın aldı, ABD tarafından gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
16.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

İnternetten F-16 kılavuzu satın aldı, ABD tarafından gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnternetten F-16 kılavuzu satın aldı, ABD tarafından gözaltına alındı

Rusya’da yaşayan oyun geliştirici bir genç, internet üzerinden F-16 kılavuzu satın alması nedeniyle ABD tarafından Gürcistan’da gözaltına alınarak ABD'ye götürüldü.

Rusya’da yaşayan Oleg Tişçenko, 15 yıldır oyun simülasyonları üzerine çalışıp bu alanda kendisini geliştirirken aynı zamanda oyun yazılımları oluşturup ilerlemeye devam ediyordu. Online bir alışveriş sitesi üzerinden Teksaslı bir Amerikalıdan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili kitap aldı. Araştırmalarını sürdüren Rus genç, çalışmalarının büyük bir kısmını internet üzerinden yapmaya devam etti.

ABD'nin internet takibine takılan Rus genç, uzunca bir süre takip edildi. F-16 tipi savaş uçakları ile ilgili 2011 yılında araştırmalara başlayan Oleg isimli Rus genç, son olarak Gürcistan’a bir dans gösterisine katılmaya gitti. Gürcistan’da gözaltına alınan Oleg, birkaç gün nezarette kaldı.

ABD'nin talebi üzerine Gürcistan, Rus genci ABD'ye teslim etti. ABD'li bir ekip tarafından teslim alınan Oleg’in ABD’ye götürüldüğü belirtildi. Rusya ise, olayı yakından takip ederek Rus gencin savunması için Avukat Aleksandr Agranovsky'u görevlendirdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Oleg Tişçenko’nun Amerika’ya götürülmesinden sonra hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Amerikan savcıları tarafından Oleg Tişçenko için iddianame hazırlandığı, buna göre Tişçenko’nun ABD'nin güvenliğini tehdit eden çalışmalar, uluslararası silah kaçakçılığı ve teknolojik bilgileri yabancı ülkelere satmakla suçlandığı ve 15 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.

Tişçenko’nun avukatı Aleksandr Agranovsky, yaşanan olayla ilgili başka bir ülkeye turistik olarak seyahat etmek isteyen Rusları uyararak, farklı alanlarda merakı olup araştırma yapanların sürprizlerle karşılaşabileceğini, bilgisayarına film indirenlerin başka ülkelerdeki telif hakları yasaları gibi birçok sebeplerden dolayı cezalar alabileceğini vurguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

İran: “ABD ile savaşın eşiğindeyiz”

İnternetten F-16 kılavuzu satın aldı, ABD tarafından gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'yi ziyaret edecek