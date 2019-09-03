İnternetten alırken birkaç kez düşünün
İNGİLTERE’de bir tüketici derneği olan ‘Which? (Hangisi)’ tarafından açıklanan son rapora göre, internet üzerinden alınan elektrikli cihazların neredeyse dörtte üçü, ‘güvenli’ değil.
Bu ürünler yangınlara, elektrik çarpmalarına ve erimelere neden olabiliyor. ‘Which?’ uzmanları bu çok riskli cihazlar arasında USB kabloları, taşınabilir şarj aletleri, seyahat adaptörlerini sayıyor ve tüketicileri özellikle internetten satın alınan ‘bilinmeyen’ markaların ürünlerine mesafeli yaklaşmak konusunda uyarıyor. Dernek ayrıca alışveriş sitelerini de güvenilir olmayan ürünleri satışa koymamaya ve sorumluluk almaya davet etti.
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