İnternette arama yapınca yakalandı

Galler’de terör şüphesiyle takibe alınan 17 yaşındaki Lloyd Gunton tutuklandı ve 11 yıl hapse mahkum edildi. Güzelliği nedeniyle ‘bebek yüzlü cihatçı’ olarak anılan Gunton’ın, başkent Cardiff’te gerçekleştirilecek Justin Bieber konserine saldırı hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

Takıntılı bir şekilde radikal eğilimler gösteren Gallerli genç, Cardiff Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Justin Bieber konseriyle ilgili güvenlik detaylarını araştırmasından saatler sonra yakalandı. İnternet üzerinden “Terör saldırısı nasıl gerçekleştirilir” şeklinde arama yapması sonucu terörle mücadele ekiplerinin takibine alınan Gunton, geçen haziranda polis baskınıyla evinde yakalandı.

İslam’a geçmemiş olan Gunton’ın otizm spektrum bozukluğuna sahip olduğu belirtildi. Baskında, Gunton’ın çantasında çatal çekiç ve bıçak ele geçirilirken, bir de ailesine yazdığı bir ‘şehadet mektubu’ bulunduğu bildirildi.

Hristiyan bir ailede, tipik bir Galler çiftlik evinde dünyaya gelen ve burada yetişen Gunton’ın odasında cihat videoları izleyerek radikalleştiği aktarıldı. Çıkartıldığı mahkemede 11 yıl hapse mahkum edilen Gunton hakkında, adının kamuya açıklanabileceği yönünde karar çıktı.