İnternete engel koyarak hata yaptık
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları eleştirerek, “İnternete engel koyarak yanlış yaptık” dedi.
Başkent Tahran’da İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ve bakanlık yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi. Birçok sosyal mecra ve internet sitesine erişim yasağı getirilmesine tepki gösteren Ruhani, “Gökyüzünden yetkilendirildiğimizi ve buna göre yeryüzündekiler hakkında emirler çıkarabileceğimizi zannediyoruz. Ancak böyle bir şey yok” diye konuştu.
Yeni teknolojilerde birçok faydaya karşı sınırlı tehlikelerin de olduğunu söyleyen Ruhani, teknolojinin halkın yaşamından koparılamayacağını belirterek, “Halkın genel taleplerine karşı mücadele etmek ne doğrudur, ne yasal ne de meşrudur. Kamuoyu iradesine karşı savaşamayız. Teknolojiye direnmek geride kalmış bir yaklaşımdır” dedi. Ruhani, insanların filtre kırıcı programlarla bu engellemeleri aştığını ve alınan yasakların başarısız olduğunu söyledi.
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