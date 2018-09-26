Instagram ünlüsü partide
Dünya çapında on milyonlarca kullanıcısı bulunan fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram’ın ‘kralı’ olarak nam salan Dan Bilzerian, son olarak ABD’nin California eyaletinin ‘zenginliği’ ile tanınan Bel Air bölgesinde ‘çılgın’ bir partide görüntülendi.
Instagram’da yayımladığı ultra lüks hayatıyla ün yapan Bilzerian’a, güvenliğini silahlı korumaların sağladığı partide, Brezilyalı aktris ve model Suelyn Medeiros da eşlik etti. ABD vatandaşı Bilzerian poker oyuncusu ve sosyal medya kişiliği olarak tanınıyor.
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