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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Instagram
18.07.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Instagram için fotoğraf çektirdikleri göl kimyasal çıktı

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Instagram için fotoğraf çektirdikleri göl kimyasal çıktı

İspanya'nın Galiçya bölgesinde yer alan turkuaz renkli Monte Neme Gölü'nde fotoğraf çektirmek için yüzen kişilerde hasta oldu. Gölün kimyasal atık sonucu turkuaz rengi aldığı ortaya çıktı.

İspanya'da sosyal medyaya fotoğraf yüklemek için Galiçya bölgesindeki Monte Neme Gölü'nde yüzenler sağlık sorunları sebebiyle hastaneye başvurdu.

Ülkede sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bir rota haline gelen turkuaz renkli su birikintisinin, 1975-1980'li yıllar arasında kullanılmış ve ardından terk edilmiş bir taş ocağının kimyasal atıkları ile oluştuğu ortaya çıktı.

Fotoğraf çektirmek için gölde yüzen kişiler bir süre sonra cilt tahrişi ve karın ağrısı görüldü.

Yetkililer bölgede bulunan altı su birikintisinden biri olan ve yaz aylarında da su barındıran gölün berrak rengini kimyasal atıklardan aldığını açıkladı.

Çevre uzmanları Galiçya yönetimine bölgeye girişi yasaklaması ve olası ciddi durumlara karşı önlem alması çağrısında bulundu ve bölgenin çamur yapısına dikkat çekerek bataklık özellikleri gösterdiğini vurguladı.

Gölün bölge turizmini canlandırmak için yayınlanan reklamlarda da kullanıldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Galiçya yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

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