İnsanlık dışı görüntüler! 8 erkek güpegündüz kız çocuğuna tecavüze kalkıştı
Hindistan'da 8 erkeğin sokakta gördükleri kız çocuğunu taciz ettikleri anların görüntüsü ülkeyi sarsarken, çocuğun akıbetinin ne olduğu henüz ortaya çıkmadı.
CNN Türk'te yer alan habere göre Kuzeydoğu Hindistan’da yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişen 8 genç erkek, bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası hiçbir işe yaramadı.
8 TACİZCİDEN 6'SI TUTUKLANDI
Biri videoyu çeken kişi olmak üzere 8 genç erkek henüz onlu yaşlarının başında olduğu anlaşılan kız çocuğunu yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırttı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6’sını tutukladı.
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