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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
30.05.2018 - 01:58, Son Güncelleme:

'İnsanlık adına örnek oldunuz'

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
'İnsanlık adına örnek oldunuz'

Almanya’da 25 yıl önce Solingen katliamında hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve evlatlarını kaybeden Genç ailesinin de katıldığı anmada Almanya Başbakanı Merkel, Mevlüde annenin duruşuna dikkat çekerek “İnsanlık dışı saldırıya insanlıkla karşılık verdiniz” dedi.

ALMANYA’da dün 25 yıl önce Solingen’deki evlerinin neonaziler tarafından kundaklaması sonucu hayatını kaybeden beş Türk için anma töreni yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu törende Almanya Başbakanı Angela Merkel, evlatlarını kaybeden Mevlüde (75) ve Durmuş Genç (74) ile bir araya geldi.

ACINIZI PAYLAŞIYORUM
Anma töreninde bir konuşma yapan Merkel, yaşanan acının izlerinin tazeliğini koruduğunu belirterek “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm’ün (27), Hatice’nin (18), torunlarınız Hülya (9) ve Saime’nin (4) ve yeğeniniz Gülistan’ın acılarını hiçbir söz ve özür telafi edemez. Bundan dolayı da en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.

HAYRANLIK DUYUYORUM
İki kızı, torunları ve yeğenini kaybettiğinde Mevlüde Genç’e “Almanya’da kalmaya devam edecek misiniz” diye sorulduğunu hatırlatan Merkel, “Cevabınız bize insanlık adına örnek oldu. Siz kin beslemediniz, tam tersine anlayış ve barış yönünde hareket ettiniz. İnsanlık dışı bir saldırı karşısında siz insanlıkla karşılık verdiniz. Bundan dolayı size hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz” dedi. Merkel kundaklamanın toplumda meydana getirdiği derin sarsıntıya işaret ederek, “Yaşanan facia ülkemiz için utanç vesilesidir” ifadesini kullandı.     

İnsanlık adına örnek oldunuz

ÖZÜR DİLEYEBİLİRİM
Almanya’daki Möln gibi diğer ırkçı saldırıları, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerini hatırlatan Merkel, “Bugün bu insanları da anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Biz onları ve ülkemizde kendilerine yapılanları unutmayacağız. Unutamayız ve unutmamalıyız. Çünkü aşırı sağ hâlâ geçmişte kalmış değildir. Günümüzde bile sığınmacı ya da mülteci oldukları için insanlara karşı düşmanlık yapılıyor ve bu insanlar saldırıya uğruyor... Bunlar ülkemiz için utanç verici. Buna izin vermeyeceğiz. Yabancı düşmanlığının ülkemizde yeri olamaz” diye konuştu.

 Aşırı sağcılara karşı mücadelede yetkili makamların bazı ihmallerinin olmasının kendisine acı verdiğini dile getiren Merkel, “Bunun için Federal Hükümet olarak ancak özür dileyebilirim” dedi.     

‘GARDAŞ OLARAK DOST OLARAK YAŞAYALIM’
SALDIRIDA 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç, Düsseldorf’taki Kuzey Ren Eyalet Başbakanlığı’nda yapılan anma töreni için teşekkür etti. ‘Kine nefrete yer vermeyin’ çağrısında bulunan Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş evladımı ateşler içinde kaybettim. Biz iki devletin parçasıyız. Türkiye’de doğdum, Almanya’da doydum. Bizlere ayrımcılık yapılmasın... Benim 25 yıldır çektiğim acıyı Allah bilir. Geceleri ağladım, gündüzleri çocuklarımın yüzüne güldüm. Çocuklarım üzülmesin, içlerine nefret düşmesin diye. Acım çok büyük.”

Genç, siyasilere şu çağrıyı yaptı: “Sizlerden ricam, benim çektiğim acıyı kimseler çekmesin. Size vasiyetim, kimsenin burnu kanamasın. Gardaş olarak, dost olarak yaşayalım. Aydınlık dünyayı birbirimize zindan etmeyelim.”

ÇAVUŞOĞLU: ACI 25 YILDIR SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da törende bir konuşma yaptı. Yaşanan hadisenin acısının 25 yıldır hâlâ Genç ailesi fertleri, Almanya’daki 3.5 milyon Türk toplumu ve Almanlar için devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “O gün sergilediği soğukkanlı ve metanetli duruşla başta Mevlüde Anne olmak üzere Genç ailesi tüm Alman toplumuna ve bize bir örnek teşkil etmiştir” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet’e töreni düzenlemesi ve kendisini davet etmesi nedeniyle teşekkür etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’e de teşekkür eden ve onun ırkçılıkla kurumsal mücadelesini çok doğru bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye olarak da kendisine her türlü desteği vermeye hazırız” diye ekledi.     

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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