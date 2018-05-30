'İnsanlık adına örnek oldunuz'

ALMANYA’da dün 25 yıl önce Solingen’deki evlerinin neonaziler tarafından kundaklaması sonucu hayatını kaybeden beş Türk için anma töreni yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu törende Almanya Başbakanı Angela Merkel, evlatlarını kaybeden Mevlüde (75) ve Durmuş Genç (74) ile bir araya geldi.

ACINIZI PAYLAŞIYORUM

Anma töreninde bir konuşma yapan Merkel, yaşanan acının izlerinin tazeliğini koruduğunu belirterek “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm’ün (27), Hatice’nin (18), torunlarınız Hülya (9) ve Saime’nin (4) ve yeğeniniz Gülistan’ın acılarını hiçbir söz ve özür telafi edemez. Bundan dolayı da en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.

HAYRANLIK DUYUYORUM

İki kızı, torunları ve yeğenini kaybettiğinde Mevlüde Genç’e “Almanya’da kalmaya devam edecek misiniz” diye sorulduğunu hatırlatan Merkel, “Cevabınız bize insanlık adına örnek oldu. Siz kin beslemediniz, tam tersine anlayış ve barış yönünde hareket ettiniz. İnsanlık dışı bir saldırı karşısında siz insanlıkla karşılık verdiniz. Bundan dolayı size hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz” dedi. Merkel kundaklamanın toplumda meydana getirdiği derin sarsıntıya işaret ederek, “Yaşanan facia ülkemiz için utanç vesilesidir” ifadesini kullandı.

ÖZÜR DİLEYEBİLİRİM

Almanya’daki Möln gibi diğer ırkçı saldırıları, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerini hatırlatan Merkel, “Bugün bu insanları da anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Biz onları ve ülkemizde kendilerine yapılanları unutmayacağız. Unutamayız ve unutmamalıyız. Çünkü aşırı sağ hâlâ geçmişte kalmış değildir. Günümüzde bile sığınmacı ya da mülteci oldukları için insanlara karşı düşmanlık yapılıyor ve bu insanlar saldırıya uğruyor... Bunlar ülkemiz için utanç verici. Buna izin vermeyeceğiz. Yabancı düşmanlığının ülkemizde yeri olamaz” diye konuştu.

Aşırı sağcılara karşı mücadelede yetkili makamların bazı ihmallerinin olmasının kendisine acı verdiğini dile getiren Merkel, “Bunun için Federal Hükümet olarak ancak özür dileyebilirim” dedi.

‘GARDAŞ OLARAK DOST OLARAK YAŞAYALIM’

SALDIRIDA 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç, Düsseldorf’taki Kuzey Ren Eyalet Başbakanlığı’nda yapılan anma töreni için teşekkür etti. ‘Kine nefrete yer vermeyin’ çağrısında bulunan Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş evladımı ateşler içinde kaybettim. Biz iki devletin parçasıyız. Türkiye’de doğdum, Almanya’da doydum. Bizlere ayrımcılık yapılmasın... Benim 25 yıldır çektiğim acıyı Allah bilir. Geceleri ağladım, gündüzleri çocuklarımın yüzüne güldüm. Çocuklarım üzülmesin, içlerine nefret düşmesin diye. Acım çok büyük.”

Genç, siyasilere şu çağrıyı yaptı: “Sizlerden ricam, benim çektiğim acıyı kimseler çekmesin. Size vasiyetim, kimsenin burnu kanamasın. Gardaş olarak, dost olarak yaşayalım. Aydınlık dünyayı birbirimize zindan etmeyelim.”

ÇAVUŞOĞLU: ACI 25 YILDIR SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da törende bir konuşma yaptı. Yaşanan hadisenin acısının 25 yıldır hâlâ Genç ailesi fertleri, Almanya’daki 3.5 milyon Türk toplumu ve Almanlar için devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “O gün sergilediği soğukkanlı ve metanetli duruşla başta Mevlüde Anne olmak üzere Genç ailesi tüm Alman toplumuna ve bize bir örnek teşkil etmiştir” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Laschet’e töreni düzenlemesi ve kendisini davet etmesi nedeniyle teşekkür etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’e de teşekkür eden ve onun ırkçılıkla kurumsal mücadelesini çok doğru bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye olarak da kendisine her türlü desteği vermeye hazırız” diye ekledi.