İnsanlığın bittiği yer: Doğu Guta... Daha kaç çocuk ölecek

ŞAM’ın banliyösü Doğu Guta’da Suriye rejiminin, muhaliflerin ellerindeki bölgelere yönelik ağır bombardımanında dün en az 46 kişi daha öldü. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre pazar gecesinden beri devam eden hava saldırıları ve top atışları sonucu Doğu Guta’daki toplam can kaybı 400’ü geçti. Kurbanlardan 150’si çocuk. Yaralı sayısı 2100’den fazla.

‘RUSYA DA VURUYOR’ İDDİASI

Gözlemevi’nin Başkanı Rami Abdülrahman, sadece dün sabah 200 adet karadan karaya füzenin Duma kasabasına düştüğünü söyledi. Rusya, Doğu Guta’daki saldırılara destek verdiğini şimdiye kadar kabul etmese de Suriye rejimi yanlısı El Vatan gazetesi, Rus savaş uçaklarının da bombardımana katıldığını yazdı. Gözlemevi de Rus uçaklarının Doğu Guta semalarında olduğunu bildirdi. Suriye rejiminin, 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta bölgesine kara operasyonu yapmadan önce bombardımanlarla muhalifleri zayıflatmak istediği düşünülüyor. Doğu Guta halkı, sığınaklara ve evlerinin bodrumlarına sığınmış durumda. Zaman zaman yiyecek almak, yakınlarının ve evlerinin durumunu kontrol etmek için dışarı çıkan halk, bombardımanın yeniden başlamasıyla sığınaklara geri dönmek zorunda kalıyor.

Gıda almak için oluşan bir kuyruk yeni bir saldırıyla dağılmak zorunda kalıyor. Evlerin enkazlarındaki kurtarma çalışmaları da bombardımanın devam etmesi nedeniyle aralıklarla sürüyor. İnsanlar, “5 yıldır bombardıman altındayız ancak böylesini görmedik” diye tepki gösteriyor. Kurbanlar toplu mezarlara gömülüyor.

RUSYA ATEŞKESİ DESTEKLEMEDİ

İsveç ve Kuveyt, BMGK’ya insani yardım ulaştırılması, hasta ve yaralıların tahliye edilmesi için Suriye çapında 30 gün ateşkes ilanı öngören bir yasa tasarısı sundu. Konsey’de konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi, ‘üzerinde uzlaşma bulunmayan’ tasarıyı bu haliyle desteklemeyeceklerini duyurdu.

Temsilci, Doğu Guta’da “teröristlere karşı mücadele verildiğini” söyledi.

KREMLİN: SORUMLU SURİYE, RUSYA VE İRAN DEĞİLDİR

RUSYA lideri Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “Doğu Guta’daki dramatik gelişmelerden ne Suriye yönetimi, ne Rusya, ne de İran sorumludur. Sorumlular terörizmi destekleyenlerdir. Biz burada durumu bu hale getiren teröristlerle mücadele ediyoruz” dedi. Suudi Arabistan, BAE ve Katar ise Guta’ya yönelik saldırıların durması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Merkel, “Çocukların öldürülmesi, hastanelerin yok edilmesi, bunların hepsi; kınanması ve açıkça hayır denilerek karşı konulması gereken bir katliama varıyor” diye tepki gösterdi.

BİLGİ NOTU

2013 yılından bu yana Esad rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti, ancak Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. Guta’da iki İslamcı örgüt ile terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Hayat Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) faal olduğu bildiriliyor.