“HER türlü faşizm ve ırkçılığa karşı hareket”, “İnsanları koruyun, sınırları değil” pankartlarının açıldığı gösteride, organizatörlerin verdiği bilgiye göre yaklaşık 30 bin İtalyan ve göçmen, ‘ırkçılık ve faşizme karşı’ birlikte yürüdü.

Önce Belediye Başkanı Romano Carancini tarafından ‘şiddete sebep olabileceği’ gerekçesiyle iptal edilen ancak daha sonra polis tarafından tekrar izin verilen protesto boyunca, çok sayıda güvenlik personeli hazır bulundu. Carancini, “Bugün, bütün kalbimle ben de meydanda olacağım ama şunu tekrar söylüyorum ki, şehrin artık bir nefes alması gerekiyor. Siyaset için bir şey söylemeye gerek yok ama yerel yönetimlerin de günlük hayatı idare etmesi gerekiyor” dedi.

Ayrıca İtalya’nın Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano şehirlerinde de ırkçılık ve faşizme karşı eş zamanlı yürüyüşler yapıldı.

AŞIRI SAĞCILAR YİNE KARŞI ÇIKTI

Irkçı saldırı, ana akım siyasette de ciddi kutuplaşmaya neden oldu. Aşırı sağcı Kuzey Ligi partisinin lideri Matteo Salvini, “İtalyan bir genç kızı öldürüp katletmek suçundan 3 Nijeryalının tutuklandığı bir günde sol kesimin ‘ırkçılığa karşı’ sokağa çıkmasından dolayı utanç duyduğunu” söyleyerek protestoya katılanları suçladı.

Aşırı sağcı bir diğer parti İtalya’nın Kardeşleri’nin lideri Giorgia Meloni de “Pamela’nın cinayetinden 3 Nijeryalı suçlanıyor. Ama bugün Macerata’da Nijeryalı uyuşturucu satıcılarına karşı değil de ırkçılığa karşı sokağa çıkılıyor” sözleriyle katılımcıları eleştirdi. Meloni ayrıca, geçen cumartesi günü Afrikalılara yönelik ırkçı saldırıyı düzenleyen Luca Traini’yi ‘kahraman’ ilan eden aşırı sağcı ‘Forza Nuova’ ve ‘CasaPound’ gruplarını, ‘yabancı düşmanı olmadıklarını’ iddia ederek savundu.

BERLUSCONI DE SINIR DIŞI İSTEMİŞTİ

Daha önce de aşırı sağcı lider Salvini ve muhalefetteki merkez sağ partisi ‘Forza Italia’nın lideri Silvio Berlusconi, ırkçı saldırıyı ‘ülkede kabul edilemez sayıda yasa dışı göçmen olmasına’ bağlayarak yaklaşık 600 bin yasa dışı göçmenin sınır dışı edilmesini istemişti.

Ulaştırma Bakanı Graziano Delrio ise La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, “Macerata gibi olayları meşrulaştıranlar, faşizmin dönüşü için kapıları açıyorlar” demişti.

8 GÖÇMEN YARALANDI

Macerata şehir merkezinde 3 Şubat Cumartesi günü, Luca Traini adlı ırkçı bir saldırgan aracından sokağa ateş açmıştı. Özellikle Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde “Yaşasın İtalya” diye bağırıp ‘nazi selamı’ veren saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı. Traini’nin ırkçı saldırısında 8 kişi yaralanmıştı.