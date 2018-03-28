İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

Günümüzde anatomiyle ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da keşfedilmeyi bekleyen belki de ‘sayısız’ bilinmezler bulunuyor. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda daha önce keşfedilmeyen bir organın varlığını ortaya koydu: İnterstitiyum.

KANSER ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK

Daha önce yoğun yapıdaki birbirleriyle iletişim kurabilen dokuların tüm vücudu kapladığı düşünülürken, bunun yerine sıvı dolu bölümlerden oluşan bir ağın deri altında ‘şok emici’ olarak görev yaptığı keşfedildi. Yeni keşif insan vücudunun daha iyi anlaşılmasına yardım edeceği gibi, bilim insanlarının, kanserin vücudun bazı bölgelerini nasıl ele geçirdiğini ve buralarda yayıldığını anlamasını da kolaylaştıracak. Araştırmayı yapan ekip, organın yeni keşfedildiğini ve tüm vücutta bulunduğunu, ancak bugüne kadar tanımlanamadığını kaydetti.



Bilim insanları, dokular arasında sıvı kaplı ağın yeni bir organ olduğunu keşfetti.

DERİ ALTINDAKİ ‘SIVI OTOYOLU’

‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan organın, deri altında bulunduğu ve tüm vücudu kapladığı bildirildi. Diğer organ ve kaslarla bağlantıda bulunan organın, vücuttaki en büyük organlardan biri olabileceği belirtildi. Birbiriyle bağlantılı kompartımanlardan oluşan bu bölümler, derinin en üst tabakasında bulunan ve hareket halindeki sıvıya ev sahipliği yapan bir tür ‘otoyola’ benzetildi. İnterstitiyum sindirim sistemi, akciğerler ve üriner sistemi kaplıyor; atardamarlar, toplardamarlar ve kaslar arasındaki bağ dokuları çevreliyor.

VÜCUTTAKİ EN BÜYÜK ORGANLARDAN BİRİ

İnsan vücudu büyük oranda sıvıdan meydana geliyor. Bu sıvının yarısından fazlasının hücrelerin içinde bulunduğu, diğer büyük bir kısmının kalpte, kan damarlarında, lenf düğümlerinde ve lenf damarlarında bulunduğu biliniyor. Bu sıvının geri kalan kısmının ise dokular arasında olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, işte dokular arasında sıvı taşıyan bu ağın ayrı bir organ olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre bu yeni organ, insan vücudunda yer alan en büyük organlardan biri olabilir.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR