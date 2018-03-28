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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

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İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, insan vücudundan daha önce keşfedilmemiş bir organın bulunmasıyla sonuçlandı. ‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan organın, vücutta ‘şok emici’ olarak görev yaptığı ve dokuları korumaya yardımcı olduğu belirtildi.

Günümüzde anatomiyle ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da keşfedilmeyi bekleyen belki de ‘sayısız’ bilinmezler bulunuyor. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda daha önce keşfedilmeyen bir organın varlığını ortaya koydu: İnterstitiyum.

KANSER ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK

Daha önce yoğun yapıdaki birbirleriyle iletişim kurabilen dokuların tüm vücudu kapladığı düşünülürken, bunun yerine sıvı dolu bölümlerden oluşan bir ağın deri altında ‘şok emici’ olarak görev yaptığı keşfedildi. Yeni keşif insan vücudunun daha iyi anlaşılmasına yardım edeceği gibi, bilim insanlarının, kanserin vücudun bazı bölgelerini nasıl ele geçirdiğini ve buralarda yayıldığını anlamasını da kolaylaştıracak. Araştırmayı yapan ekip, organın yeni keşfedildiğini ve tüm vücutta bulunduğunu, ancak bugüne kadar tanımlanamadığını kaydetti.

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum
Bilim insanları, dokular arasında sıvı kaplı ağın yeni bir organ olduğunu keşfetti.

DERİ ALTINDAKİ ‘SIVI OTOYOLU’

‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan organın, deri altında bulunduğu ve tüm vücudu kapladığı bildirildi. Diğer organ ve kaslarla bağlantıda bulunan organın, vücuttaki en büyük organlardan biri olabileceği belirtildi. Birbiriyle bağlantılı kompartımanlardan oluşan bu bölümler, derinin en üst tabakasında bulunan ve hareket halindeki sıvıya ev sahipliği yapan bir tür ‘otoyola’ benzetildi. İnterstitiyum sindirim sistemi, akciğerler ve üriner sistemi kaplıyor; atardamarlar, toplardamarlar ve kaslar arasındaki bağ dokuları çevreliyor.

VÜCUTTAKİ EN BÜYÜK ORGANLARDAN BİRİ

İnsan vücudu büyük oranda sıvıdan meydana geliyor. Bu sıvının yarısından fazlasının hücrelerin içinde bulunduğu, diğer büyük bir kısmının kalpte, kan damarlarında, lenf düğümlerinde ve lenf damarlarında bulunduğu biliniyor. Bu sıvının geri kalan kısmının ise dokular arasında olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, işte dokular arasında sıvı taşıyan bu ağın ayrı bir organ olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre bu yeni organ, insan vücudunda yer alan en büyük organlardan biri olabilir.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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