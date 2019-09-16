İngiltere’yi çizgi roman karakteri Hulk’a benzetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi ne kadar kızarsa o kadar güçlenen çizgi roman karakteri yeşil dev Hulk’a benzetti ve Avrupa Birliği’nin (AB) kelepçelerinden kurtulacağını söyledi.
Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin kızdığında aynen yeşil dev Hulk’a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini belirtti. AB’den ayrılacaklarına işaret eden Johnson, “Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim’de (AB’den) çıkacağız” ifadesini kullandı. “Hulk ne kadar kızarsa o kadar güçleniyor” diyen Johnson, AB liderleri arasında İrlanda sınırına yönelik tedbir maddesinden vazgeçme eğilimi olduğunu da iddia etti.
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