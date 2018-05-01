İngiltere’ye Pakistan kökenli içişleri bakanı
İNGİLTERE’de önceki gün istifa etmek zorunda kalan İçişleri Bakanı Amber Rudd’un yerine Pakistan kökenli Sajid Javid (48) getirildi. Bakanlığının göçmen politikası konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Rudd’un yerine İskan, Toplum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Javid atandı. Pakistan kökenli Javid, ülkenin azınlık mensubu ilk içişleri bakanı oldu.
YALAN SÖYLEDİ DİYE
Eski İçişleri Bakanı Rudd, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi oldu. Rudd, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler konulduğuna ilişkin iddialarla ilgili “bilgisi olmadığını” söyleyerek kendisini savunmuştu. Daha sonra uygulamanın Rudd’un talimatı çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.
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