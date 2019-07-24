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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

İngiltere'nin İran'a ara bulucu gönderdiği iddia edildi

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İngiltere'nin İran'a ara bulucu gönderdiği iddia edildi

İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Golpayegani, İngiltere'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakılmasını sağlamak için Tahran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.     

İngiliz tankerini alıkoyan Devrim Muhafızlarına övgüde bulunan Golpayegani, "İran'da bir zamanlar bakan ve milletvekilleri atayan bir ülke şu anda İran'a ara bulucu gönderecek noktaya geldi." dedi.     

Golpayegani, İngiltere'nin gönderdiğini öne sürdüğü ara bulucu hakkında bilgi vermedi.     

İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ TANKER KRİZİ     

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.     

İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.     

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.     

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.      

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