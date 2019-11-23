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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.11.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden Batı'yı suçlayan Suriye ve Rusya'ya uyarı

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İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden Batı'yı suçlayan Suriye ve Rusya'ya uyarı

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Batı'yı teröre destek vermekle suçlayan Suriye rejimi ve Rusya'ya sert eleştiriler yönelterek bu ''karalama''nın devam etmesi halinde yasal yollara başvuracakları uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Güvenlik Konseyinin kasım ayı dönem başkanlığını yürüten İngiliz Büyükelçi Pierce, Suriye oturumunda Rusya ve Suriye rejimini ''sivillere yönelik hava saldırıları, hastaneleri bombalama ve uluslararası insani hukuku ihlal etmek'' ile eleştirdi.

Pierce'ın suçlamalarına cevap veren Rusya ve Suriye'nin temsilcileri ise Batı'yı ''teröristlere destek vermekle'' suçladı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ''Cenevre'de müzakerelere katılanların muhalif, Suriye'de savaşanların ise terörist'' olduğunu savunarak, ''teröristlerin ılımlı muhalifler'' olarak gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

Tekrar söz alan İngiliz Büyükelçi Pierce ise, Rusya ve Suriye'nin ''Batı'nın teröre destek verdiği'' iddialarını yalanlayarak, ''Batı'ya yönelik saldırılar ve bizi teröre destek veriyor ya da onların yanında yer alıyormuşuz gibi gösterme girişimleri durmak zorunda. Biz BM'nin Suriye'ye barış götürmesi için uğraşıyoruz, insani yardımlar için para veriyoruz. Bu saldırıları haketmiyoruz. Konsey dışında bu tür açıklamalar olursa yasal yollara başvurulacak. Tüm bunlar karalama ve doğru değil.'' diye konuştu.

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