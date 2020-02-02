İngiltere'nin ardından Belçika... Peş peşe saldırılar
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı terör saldırısının ardından Belçika'nın Gent kentinde de bir bıçaklı saldırı yaşandı. Polis İngiltere'deki olaydaki gibi saldırganı vurdu.
Belçika'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
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