İngiltere'nin 1.52'lik Türk vekili: Boydan kaybettiğimi sesle telafi edeceğim

Malatya’nın Kürecik ilçesinde doğan Demirci, ailesiyle 30 yıl önce İngiltere’ye göç etti. Demirci, Kingston Üniversitesi’ni bitirdi ve Exeter Üniversitesi’nde doktora yaptı. Kamuda ve özel sektörde çalıştı. Aile bağlarını sıkı tutan Demirci, en son geçen mayıs ayında İstanbul’a ninesini görmek için gelmiş. Siyasete uzak bir isim olmayan Demirci, Hackney Belediye Başkan Yardımcısıyken, İşçi Partisi’nin Kuzey Enfield bölgesinden aday gösterildi.



YÜZDE 51’LE SEÇİLDİ



Türk kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı bu bölgeden oyların yüzde 51’ini alarak seçilen Feryal Demirci Clark, İngiltere Meclisi’ndeki ilk konuşmasını önceki gün yaptı. Alevi olduğunu da belirten Demirci esprilerle süslediği konuşmasında şunları söyledi: “Bir göçmen çocuk olarak ikinci vatanım haline gelen bu ülkeye milletvekili olarak hizmet edeceğimi hayal dahi edemezdim. Parlamentoya seçilen ilk Türk-Kürt kökenli milletvekiliyim. Alevi mezhebinden de ilk milletvekiliyim. İngiltere’de 300-500 bin Alevi nüfusu olmasına karşın bu nüfus yönetim kademelerinde yeterince temsil edilmiyor.



En kısa milletvekili olabileceğimi de düşünmüştüm. Ama 1.52’lik boyumun, Hampstead-Kilburn temsilcisinden bir santimetre uzun olduğunu öğrendim! Kısa olan kadınlara burada ilham kaynağı olabileceğimize inanıyorum. Boydan kaybettiğimi sesimi yüksek çıkararak telafi edeceğim.”