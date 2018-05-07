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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
07.05.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

İngiltere'den Trump'a çağrı: İran ile nükleer anlaşmadan çekilme

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İngiltere'den Trump'a çağrı: İran ile nükleer anlaşmadan çekilme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi çağrısında bulundu. İran ise ABD'ye "Anlaşmadan çekilirsen pişman olursun" uyarısı yaptı.

"Anlaşmayı terk etmek hata olur" diyen Boris Johnson ise ABD'yi anlaşmadan çekilmemeye ikna etmek için Washington'da temaslarda bulunuyor.

Amerikan New York Times gazetesi için bir makale kaleme alan Johnson, nükleer sınırlamaları kaldırmanın "sadece İran'a yarayacağını" söyledi ve "İran'ın asla bir nükleer silaha sahip olmamasına yönelik tüm seçenekler arasında bu anlaşma en az dezavantaja sahip" dedi.

İngiltere ve Avrupalı müttefiklerinin 12 Mayıs tarihine kadar anlaşmadan çekilmemesi için Trump'ı ikna etmesi gerekiyor.

Trump anlaşmayı "delilik" olarak nitelendirmişti.

Eski Amerikan yönetiminin öncülük ettiği anlaşmanın imzacıları arasında Rusya ve Çin de bulunuyor. İngiltere, Fransa ve Almanya anlaşmanın devamı için son haftalarda yoğun kulis çalışmaları yürüttü.

Boris Johnson anlaşmanın zayıf yanları olduğunu ancak bunların iyileştirilebileceğini, İngiltere'nin ABD, Fransa ve Almanya ile bu konuda çalıştığını söyledi.

Johnson Washington'dayken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Kongresi'nden üyelerle görüşecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Trump ile de görüşmesi beklenmiyor.

TRUMP: ANLAŞMA ÇOK GEVŞEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşma hakkında "en kötüsü" ifadesini kullanmış ve imzacılar hataları düzeltmezse anlaşmadan çekileceğini söylemişti.

Trump anlaşma koşullarının çok gevşek olduğunu özellikle de İran'ın nükleer faaliyetlerini belirli bir dönem için sınırladığını ancak balistik füzelerin geliştirilmesini engellemediğini savunuyor.

ABD Başkanı ayrıca anlaşmanın İran'a 100 milyar dolarlık "hediye" verdiğini ve İran'ın bunu Ortadoğu'da silah, terör ve baskıcı rejimler için kullanacağını düşünüyor.

Hasan Ruhani anlaşmadan çekilmesi durumunda ABD'nin pişman olacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İsrail'in İran'ın 15 ay önce gizli bir nükleer program başlattığını iddia etmesinin ardından nükleer anlaşmanın yalanlar üstüne kurulu olduğunu söylemişti.

Bugüne dek Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve BM Genel Sekreteri Antonşo Guterres Trump'a anlaşmadan çekilmemesi çağrısında bulundu.

İRAN: ABD ÇEKİLİRSE PİŞMAN OLUR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda "tarihi bir pişmanlık" yaşayacağını söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Ruhani "İran'ın Trump'ın vereceği her karara karşı bir planı olduğunu ve karşılık vereceklerini" belirtti.

Ruhani "Bugün İran'ın tüm siyasi fraksiyonları, sağ, sol, muhafazakarlar, reformcular ya da ılımlılar, hepsi birlik içinde" dedi.

İran, İsrail'in iddialarının eski belgelere dayandığını savunuyor.

 

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