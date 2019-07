İngiltere'den tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı

Hunt, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Körfez’de dün olanlar, Cebelitarık’ın Suriye’ye giden petrolü yasal olarak alıkoymasının ardından İran’ın, yasa dışı ve istikrarı bozucu davranışın tehlikeli yolunu tercih ediyor olabileceğinin endişe verici işaretlerini taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Dün de söylediğim gibi tepkimiz düşünülmüş ama güçlü olacaktır.” diyen Hunt, Cebelitarık’ın alıkoyduğu tankerle ilgili bir çözüm bulmaya çalıştıklarını ancak kendi gemilerinin güvenliğini de sağlayacaklarını kaydetti.

İran'ın dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı. İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

1/2 Yesterday's action in Gulf shows worrying signs Iran may be choosing a dangerous path of illegal and destabilising behaviour after Gibraltar’s LEGAL detention of oil bound for Syria.