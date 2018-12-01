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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.12.2018 - 06:20, Son Güncelleme:

İngiltere'den Suudi Arabistan'a Türkiye ile tam iş birliği çağrısı

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İngiltere'den Suudi Arabistan'a Türkiye ile tam iş birliği çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Arjantin'de görüştüğü Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmada Türkiye ile tam iş birliği yapmasını telkin ettiği bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, May’in dün Arjantin’de G20 zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la bir araya geldiği duyuruldu.

“Başbakan, Cemal Kaşıkçı’nın kurban gittiği korkunç cinayetin sorumlularından hesap sorulmasının sağlanmasının önemini vurguladı.” ifadesine yer verilen açıklamada, May’in Suudi Arabistan’dan böyle “üzücü bir olayın” yinelenmemesi için gereken adımları atarak güven tesis etmesini istediği kaydedildi.
Açıklamada, May’in, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın 12 Kasım’da Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaretin ardından bu ülkenin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlara işaret ettiği belirtilerek, “Başbakan Suudi Prens bin Selman’ı Türk yetkililerle tam iş birliğine gitmesi ve her iki ülkedeki soruşturmaların da kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için teşvik etti.” ifadeleri kullanıldı.

“Sorumlulardan tam hesap sorulabilmesi için gerçekte ne olup bittiğiyle ve kimin sorumlu olduğuyla ilgili tam bir saydamlığa ihtiyaç olduğunu” vurgulayan May’in, bu beklentisini 24 Ekim’de Kral Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede de dile getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, May’in bin Selman ile görüşmesinde Yemen’deki çatışmanın acilen sona erdirilmesi ve açlıkla karşı karşıya olan milyonlarca insanın durumunun iyileştirilmesi çağrısında bulunduğu da aktarıldı.

Açıklamada, May’in, Suudi Arabistan’dan Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffith’e somut destek sağlaması ve Stockholm’de yapılacak müzakerelerde ilerleme sağlanması çağrısı yaptığı da kaydedildi.

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