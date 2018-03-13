İngiltere'den Müslüman karşıtı aktivistlere geçit yok
ABD ve Avrupa'da Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağcı hareketler büyürken, İngiltere dışardan gelen provokatif isimlere kapılarını kapatıyor.
İngiltere, son 4 gün içinde ülkeye giriş yapmak isteyen 3 aşırı sağcı genç aktivisti kapıdan çevirdi. Cuma günü Avusturya'daki Kimlik Hareketi'nin lideri Martin Sellner ve Amerikalı kız arkadaşı, Londra'da bir etkinlikte konuşmak üzere İngiltere'ye geldi.
Martin Sellner ve Brittany Pettibone
Ancak İngiliz yetkililer, Sellner'ın Hyde Park'ta yapacağı konuşmanın 'yerel topluluklar arasında gerilimi kışkırtacağı' gerekçesiyle Avusturyalı 29 yaşındaki aşırı sağcı gençlik liderinin ülkeye girmesini engelledi. Sellner'ın Amerikalı kız arkadaşı Brittany Pettibone ise İngiliz bir aşırı sağcı liderle röportaj yapmak istemesi nedeniyle ülkeye alınmadı.
Lauren Southern
Pazartesi günü bir başka isim İngiliz sınır görevlilerine takıldı. Kanadalı 22 yaşındaki Lauren Southern adlı gazeteci ise ırkçılık yaptığı gerekçesiyle İngiltere'ye sokulmadı. Southern, Müslüman karşıtı olduğu kadar siyahlara karşı olumsuz yaklaşımıyla da biliniyor.
Lauren Southern ve Brittany Pettibone
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