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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudilere silah satışı

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İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudilere silah satışı

İngiltere'nin Cemal Kaşıkçı cinayetini takip eden 3 ayda Suudi Arabistan'a yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik silah sattığı ortaya çıktı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesini takip eden 3 ayda İngiltere'nin bu ülkeye yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik (89 milyon TL) silah sattığı ortaya çıktı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere, Kaşıkçı'nın öldürülmesini takip eden 3 ayda Suudi Arabistan'a 11 milyon 414 bin 54 sterlin değerinde silah satışı lisansına onay verdi.

Haberde, bu rakamın nihai olmadığı, lisanların "özel" niteliği dolayısıyla ticaretin hacminin daha da büyümüş olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Televizyonun İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği habere göre Suudi Arabistan'a satılan askeri ekipman arasında zırh delici cephane, elektronik savaş teçhizatı ile el yapımı patlayıcı tespit ve etkisizleştirme cihazları da yer aldı.

Haberde, İngiltere'nin söz konusu 3 ay içinde Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış olduğuna dikkat çekildi.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ DİKTATÖRLE AHBAPLIK EDİYOR"

Haberde değerlendirmelerine yer verilen Silah Ticaretine Karşı Kampanya (CAAT) Sözcüsü Andrew Smith, Kaşıkçı cinayetinin tüm dünyada lanetlendiğini ancak bunun silah tüccarlarını etkilemediğini ifade etti.

İngiliz hükümetini de eleştiren Smith, "(Suudi Arabistan'da) Rejim daha önce eşi görülmedik bir baskı altındayken, İngiliz hükümeti diktatörle ahbaplık edip silah anlaşmalarına imza atıyordu." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ne Yemen'de yol açtığı insani krizin, ne de Kaçıkçı'nın vahşice öldürülmesinin silah satışlarını durdurmaya yetmediğine işaret eden Smith, "Eğer bu katliamlar da İngiliz hükümeti için yeterli değilse, hükümetin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" görüşünü paylaştı.

4 YILDA 5 MİLYAR STERLİNLİK SİLAH

İngiltere'nin Yemen'deki iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a sattığı silah miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Alman mevkidaşı Heiko Maas'a mektup yazdığı ve Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosunun ortak projeler nedeniyle İngiliz savunma sanayisine zarar vereceğini ileterek, bazı istisnalara gidilmesini talep ettiği de ortaya çıkmıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

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