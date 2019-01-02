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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
02.01.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

İngiltere’den kafaları karıştıran hamle

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İngiltere’den kafaları karıştıran hamle

İngiltere'nin, Başbakan Theresa May'in 2 Ekim'deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'ı kınadığı gün, silah satışı için Riyad'a heyet gönderdiği ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruyla ilgili yanıtta, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın silah satışlarıyla ilgili birimi olan Savunma ve Güvenlik Dairesi'nden bir heyetin 14 ve 22 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

Başbakan May, üst düzey heyetin Riyad'daki ikinci görüşmesini yaptığı gün, "Suudi Arabistan'ı en güçlü şekilde kınadıklarını" açıklamıştı.

İngiltere’den kafaları karıştıran hamle

DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT: DEĞERLERİMİZE AYKIRI

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, aynı gün parlamentodaki konuşmasında Suudi Arabistan'a verilecek karşılığı değerlendirdiklerini belirterek "Duyduğumuz dehşet verici haberler değerlerimize temelden aykırıdır ve gerçek çıkması halinde buna göre davranacağız" demişti.

Hunt, açıklamasında Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad ziyaretini iptal ettiğini duyurmuş ancak Riyad'da yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti.

Suudi Arabistan, İran destekli Husiler tarafından devrilen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yeniden iktidara geçirmek için 2015'te Yemen'e hava saldırıları başlatmıştı.

İç savaşta, çoğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarında olmak üzere en az 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Savaş nedeniyle 16 milyon Yemenli kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

'İngiltere, Yemen'deki operasyonların sonra 6 milyar dolarlık silah sattı'

Independent gazetesine göre İngiltere, Yemen'deki hava saldırılarını başlattıktan sonra Riyad'a toplam 4.7 milyar sterlinlik (yaklaşık 6 milyar dolar) silahın satışına izin verdi.

İngiltere, sivil ölümleri nedeniyle Yemen'deki operasyonlarında savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke oldu.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Almanya ve Norveç, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmuş, İngiltere'nin de aynı yolu izlemesi çağrıları yapılmıştı.

Silah ticaretine karşı kampanya yürüten of Campaign Against Arms Trade örgütünden Andrew Smith, "Jeremy Hunt, cinayet nedeniyle Suudi Arabistan'ı hemen kınamasına karşın silah satışının durdurulması konusunda hiçbir adım atmadı. İngiltere'yi harekete geçirmek için daha ne kadar saldırı ve ihlal olması gerekiyor?" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.01.2019)
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