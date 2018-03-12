İngiltere’deki Türk bakkal: Müşterim meğerse ajanmış
İngiltere’de geçen pazar uğradığı düşünülen kimyasal saldırıyla dünya gündemine oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın Salisbury kentindeki Türk bakkal Ebru Öztürk’ün sürekli müşterisi olduğu ortaya çıktı.
SALISBURY’de bakkal işleten Ebru Öztürk, Sergei Skripal’ın (66) zehirlendiğini olaydan iki gün sonra öğrendiğini anlatırken müşterisinin bir casus olmasına çok şaşırdığını söyledi. A.A’ya olay sonrasında dükkanın medyanın akınına uğradığını anlatan Öztürk, “Haberi duyunca şoke oldum” dedi.
İngiltere’de son 10 yıldır bir iş kadını ve bekar bir anne olarak yaşadığını anlatan 41 yaşındaki Öztürk, Skripal’in de yakın zamanda eşini ve oğlunu kaybetmiş olmasının ve İngiltere’de bir Rus olarak yalnız yaşamasının birbirlerine yaklaşmalarında etkili olduğunu kaydetti. Aralarında adeta bir baba-kız ilişkisi geliştiğini söyleyen Öztürk, Skripal’in, 5 yaşındaki kızı Asya’ya sevgi, şevkat gösterdiğini, hatta birkaç kez harçlık verdiğini söyledi. Skripal’in eski bir casus olduğuna inanmakta güçlük çektiğini belirten Öztürk, “Babasından ayrı yaşayan bir insan olarak beni kendisine yaklaştıran birinin casus olduğunu hâlâ düşünemiyorum” dedi.
‘KIYAFETLERİNİZi YIKAYIN’
Öte yandan Skripal ve kızının, geçtiğimiz pazar günü bulunduğu bar ve restoranda sinir gazı izleri bulundu. Yetkililer, geçtiğimiz pazar öğleden sonra ile restoranın kapandığı geç saatlere kadar orada bulunmuş olan kişilere o gün giydikleri kıyafetleri ve yanlarındaki nesneleri yıkamalarını tavsiye etti.
İngiltere Dışişleri Müsteşarı Tobias Ellwood, olayı NATO’ya taşıyacaklarını söyledi. Ellwood, “Bazı sorular ortaya çıkıyor. Toplumumuzda tahribat yapmaya yönelik saldırılara nasıl karşı durabilirsiniz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle