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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.03.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

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İngiltere'de terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi. Bulunan 3 patlayıcıdan ikisi İrlanda pulu taşıyan zarflardan çıktı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi. Bulunan 3 bombalı paketten ikisinin İrlanda pulu taşıdığı açıklandı. 

İrlanda Cumhuriyeti polis teşkilatı Gardai'den yapılan açıklamada da el yapımı patlayıcı içeren zarflardaki pulların İrlanda kaynaklı olduğu doğrulanırken, olayla ilgili soruşturmada İngiliz polisiyle iş birliği yapıldığı kaydedildi.

İngilterede terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiliz polisi her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğunu bildirmişti.

İngiltere, İrlanda’nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.

1920’li yılarda İrlanda adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere’nin parçası olmayı sürdürürken güney, kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngilterede terör alarmı: 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiltere 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit'e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından ve İngiltere’yi de hedef almasından endişe ediliyordu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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