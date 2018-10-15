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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC Türkçe
15.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

İngiltere'de tarihi Drake Adası 7,8 milyon dolara satışa çıkarıldı

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İngiltere'de tarihi Drake Adası 7,8 milyon dolara satışa çıkarıldı

İngiltere'nin Plymouth kenti açıklarındaki tarihi Drake Adası, 6 milyon sterlin'e (yaklaşık 7.8 milyon dolar) satışa çıkarıldı.

6 dönümlük adada İngiltere'yi Fransız ve İspanyol istilasına karşı korumak amacıyla 16'ncı yüzyılda inşa edilen bir kale, bir kışla, tüneller ve bir rıhtım bulunuyor.

Plymouth'un 600 metre açığındaki adanın lüks bir otel ve spa tesisi için inşaat izni var.

Drake Adası'nın sahibi Dan McCauley'nin oğlu Aidan McCauley, "Babam adanın tekrar kullanıma açılmasını istiyordu. Şimdi bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ada, 1577'de dünyanın etrafını dolaşmak için buradan denize açılan İngiliz amiral Francis Drake'in adını taşıyor.

Geçmişte hapishane olarak da kullanılan adada bir kilise ve 1989'da kapanan bir macera sporları eğitim merkezi de bulunuyor.

O tarihten beri kimsenin girmediği adayı 1990'larda iş adamı ve Plymouth Argyle futbol kulübünün eski başkanı McCauley satın alımıştı.

Plymouth Belediyesi geçen yıl, adadaki yapıların turistik tesise dönüştürülmesine izin vermişti.

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