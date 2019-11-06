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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
06.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

İngiltere'de seçim: Kampanya dönemi bugün resmen başlıyor

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İngiltere'de seçim: Kampanya dönemi bugün resmen başlıyor

İngiltere'de gece yarısından sonra parlamentonun feshiyle birlikte, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için kampanya dönemi bugün resmen başlıyor.

Başbakan Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak, seçim döneminin başlangıcını ilan edecek.

Muhfazakâr Parti resmen kampanyasını başlatacak, Boris Johnson İngiltere'nin AB'den ayrılmasını (Brexit) gerçekleştirme sözü verecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in yapacağı bir konuşmayla "gerçek bir değişim" sözü vermesi bekleniyor.

Salı günü Liberal Demokratlar seçim kampanyalarını başlatmış, parti lideri Jo Swinson seçimlerin "deprem benzeri bir değişim anı" olabileceğini söylemişti.

Daily Telegraph gazetesine yazdığı bir yazıyla seçim kampanyasını resmen başlatan Boris Johnson, Muhafazakâr Parti'nin parlamentoda çoğunluğu elde etmesi halinde Brexit'i "günler içerisinde" hayata geçirilebileceğini belirtti ve İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ülkeye "yüz milyarlık" yatırımların akacağını savundu.

Seçim manifestosunda fırsat eşitliği sözü veren Johnson, İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde ülkede belirsizliğin devam edeceğini yazdı.

İşçi Partisi'nin ise bugün ilerleyen saatlerde 10 politika sıralayarak seçim vaatlerini halka açıklaması bekleniyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde ilk 3 ay içinde AB ile makul bir anlaşmaya varma ve 6 ay içinde de bu anlaşmayı halkın oyuna sunma vaadini yinelemesi bekleniyor.

İşçi Partisi'nin ayrıca ücretsiz çocuk bakımı, üniversite harçlarının kaldırılması, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve en üst gelir dilimindeki yüzde 5 için vergi oranının artırılması vaatlerini sıralaması bekleniyor.

Seçimlerde, İngiltere parlamentosunda kanunları ve politikaları belirleyen 650 milletvekili seçilecek.

Milletvekilleri, Londra merkezli parlamentonun iki meclisinden biri olan Avam Kamarası için seçiliyorlar.

Başbakan Boris Johnson, kanun tasarılarını geçirebilmek için yeterli sayıda milletvekiline sahip olmaması nedeniyle erken genel seçim çağrısı yapmıştı. Johnson erken seçimin Muhafazakâr Partili milletvekili sayısını artırmasını, böylece de Brexit'i daha kolay gerçekleştirmeyi umuyor.

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